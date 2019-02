Edda, nel nome della leggerezza e della melodia: ecco le canzoni del nuovo album "Fru Fru"

Che significato ha il titolo del disco, "Fru Fru"?

I Fru Fru sono i biscotti wafer, come li chiama una parte d'Italia. Lo stile musicale è uno scherzo, e per me è sinonimo di leggerezza. Mi sono spostato dal rock già dallo scorso disco e continuo in questo senso. Sto andando sempre più verso Raffellà Carrà. Quando arrivo lì, mi fermerò.



Qual era il tuo obiettivo con questo disco? E' un punto di arrivo, musicalmente?

Come linguaggio musicale mi trovo più centrato in queste sonorità. Non è un punto di arrivo ma un punto da esplorare ancora.



Sei arrivato a una forma canzone e musicalmente hai smussato gli angoli, il suono è diventato più pop in senso ampio tornando al concetto di musica leggera. Ma tu ci andresti a Sanremo?

La cornice di Sanremo per me è difficile da accettare. E' un po' una zona ardua e io sono ancora giovane per questo tipo di esperienze e aspetto ancora di essere un po' più corazzato.



Sei tu protagonista di questo disco?

Sì, non mi sono ispirato a nessun (sicuramente non mi sono ispirato a Di Maio). Scrivo le canzoni e quando sento che mi arrivano, cerco di mettere giù quelle parole che ci stanno bene. Che mi sembra diano senso a quelle emozioni che sto provando. Non dico ad esempio 'adesso mi metto a parlare di una certa cosa'. Di solito nasce tutto dalla musica e dalla melodia che mi viene in mente.



Cinque dischi da solista sono già un gran bella carriera, dopo quelli pubblicati con i Ritmo Tribale. Come è stata questa evoluzione?

Mai avrei pensato dopo i Ritmo Tribale di tornare a fare il musicista. E' un lavoro difficile, è precario e devi avere la passione. Ci sono finito dentro un'altra volta, pensavo che la passione fosse finita. Finchè mi verranno le canzoni andrò avanti.



Sei sempre Hare Krishna, come all'inizio della tua carriera musicale?

Sì, sempre di più. Sono stato folgorato quando non ero neanche portato o interessato alla filosofia orientale. Sono partito 35 anni fa ed è stata l'esperienza più importante della mia vita. La mia visione e la mia filosofia di vita aderiscono alle loro. E' stato un fil rouge che ha caratterizzato la mia vita e che mi sono portato dietro anche cambiando il mio stile musicale negli anni.