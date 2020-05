Ecco "Stuck With U": Ariana Grande e Justin Bieber cantano il lockdown con i congiunti del cuore

Ariana Grande lo aveva annunciato con un post su Instagram qualche giorno fa e adesso il brano è uscito. Si tratta di "Stuck With U", realizzato in coppia con Justin Bieber. Una canzone il cui video è stato assemblato con i contributi che i fan, chiusi in casa per il lockdown per il coronavirus, hanno inviato, e i cui proventi andranno per aiutare i figli degli operatori sanitari in prima linea nella battaglia al Covid-19.