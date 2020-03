Ariana Grande al naturale: eccola riccia e mora sui social

L'abbiamo sempre vista bionda, con i capelli lunghi e liscissimi raccolti in un'ordinata coda di cavallo. La verità, però, è un'altra e adesso che è costretta a casa Ariana Grande ha regalato ai follower un raro scatto della sua chioma naturale. Mora e riccia, Ariana sembra un'altra persona ma anche questo look più selvaggio ha conquistato il cuore dei fan che hanno fatto piovere sul suo profilo complimenti e apprezzamenti.

La prima a sostenerla è mamma Joan, che si è complimentata con lei via Twitter, ma non è l'unica. In tantissimi le hanno infatti consigliato di lasciarli così d'ora in poi. L'emergenza sanitaria sarà una buona occasione per dire addio per sempre a extension e coda di cavallo?

"AVEVO I CAPELLI DISTRUTTI" - Qualche tempo fa Ariana aveva spiegato di essere ricorsa a questo "trucchetto" dopo che i suoi capelli si erano rovinati. All'inizo della carriera, quando recitava nella sit-com "Victorious", il suo personaggio aveva una chioma rosso fuoco e questo le ha creato parecchi problemi.

"Ho maltrattato i miei capelli. Ho dovuto scolorirmi i capelli e tingerli di rosso ogni due settimane per i primi quattro anni in cui ho interpretato Cat. Come potete immaginare questo ha distrutto completamente i miei capelli", aveva spiegato la popstar. "Adesso da tempo i miei capelli sono castani e indosso le extension con una coda di cavallo. Uso qualche trucco perché i miei capelli veri sono così spezzati che non hanno un bell’aspetto",.

