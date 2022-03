"Eccezzziunale... veramente" usciva 40 anni fa: le curiosità del film con Diego Abatantuono

IL PROGETTO ORIGINALE - Nel 2005 il produttore Claudio Bonivento dichiarò che il film avrebbe dovuto prevedere quattro episodi con Carlo Verdone, Massimo Troisi, Roberto Benigni e Diego Abatantuono. I primi tre rifiutarono, e così Enrico Vanzina decise di sviluppare la trama del film in tre episodi con all’interno i personaggi di Abatantuono.

INTERISTI MILANISTI - Gli attori che interpretano l'episodio con protagosnita l'interista Franco Alfano (Diego Abatantuono), ovvero Ugo (Ugo Conti), Massimo (Massimo Boldi), Franco e Teo (Teo Teocoli) sono tutti notoriamente grandi tifosi milanisti. Invece il personaggio di Sandrino "il mazzulatore", interista e nemico giurato del capo ultras milanista Donato, è stato interpretato dal caratterista Renato D'Amore che nella realtà è super tifoso della Roma.

LA SCHEDINA - La schedina del Totocalcio che ha in mano Franco nel suo episodio è quella del 14° concorso. Le partite si riferiscono alla 9° giornata di Serie A, giocata il 22 Novembre 1981.

LE PARTITE - Nel film vengono utilizzate le immagini della partita Inter-Milan 1-0 del 25 ottobre 1981. Mentre la partita che Tirzan ascolta alla radio (con il commento di Sandro Ciotti) è Torino-Juventus 0-1, giocata sempre il 25 ottobre 1981. Nella cronaca alla radio si sente il rigore parato da Terraneo del Torino e il gol della Juventus di Gentile, anche se in realtà sono invertiti in senso temporale.

LA SUOCERA FAMOSA - La madre della moglie di Franco è stata interpretata da Clara Colosimo. L'attrice è conosciuta per aver prestato il volto a un’altra famosa mamma cinematografica, quella dell'Artemio (Renato Pozzetto) de "Il ragazzo di campagna" (1984). Attrice di teatro e di cinema ha lavorato con registi come Federico Fellini, Luigi Comencini, Bernardo Bertolucci, Pietro Germi, Liliana Cavani, Carlo Vanzina, Steno. E' scomparsa nel 1994 a 72 anni.

L'AUTOSTOPPISTA - Franco Caracciolo è stato un caratterista molto popolare del cinema italiano. Dopo aver esordito ne "I mostri" di Dino Risi (1963) è stato notato da Federico Fellini che lo ha voluto in alcuni suoi film come "8½" (1963) e "Fellini Satyricon" (1969). Sul grande schermo ha spesso recitato la parte caricaturale e stereotipata del gay effeminato. In "Eccezzziunale...veramente" era l’autostoppista a cui il camionista Tirzan dà un passaggio. Successivamente nel 1987 ha lavorato in tv con Renzo Arbore in "Indietro tutta!" (era una delle Ragazze Coccodè).

ZEBRONE - Il soprannome “Zebrone”, temibile capo ultrà juventino contro cui Donato manda il più scarso della sua banda, sarà riutilizzato da Diego Abatantuono nel 1999 nel film "Tifosi", dove l’attore interpreta un ultrà bianconero.

ABATANTUONO A SANREMO - Nel 1982 Diego Abatantuono è stato tra gli ospiti del Festival di Sanremo. L'attore sul palco dell’Ariston ha cantato "Eccezzziunale...Veramente", brano della colonna sonora del film.

