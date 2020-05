E' morto Geno Silva: in "Scarface" fu "The Skull", il killer di Tony Montana

Geno Silva, 72 anni, attore messicano noto soprattutto per il ruolo di "The Skull" nel film cult "Scarface " è morto a causa di complicanze legate alla malattia di cui soffriva, ovvero demenza senile. La scena in cui lentamente si avvicina e con un fucile dà il colpo di grazia a Tony Montana (Al Pacino) nel finale del film di Brian De Palma resta tra le più iconiche della storia del cinema.

L'attore è morto il 9 maggio, ma i quotidiani americani ne hanno dato la notizia solo ieri. L'amico e attore John Ortiz - con cui è apparso sul palco nel 1994 in "The Merchant of Venice", e di nuovo cinque anni dopo nella commedia "Broadway Sueno", gli ha reso omaggio con un lungo post sui social.

Nato ad Albuquerque nel New Mexico Geno Silva ha lavorato per tutta la sua carriera tra teatro, televisione e cinema. Il grande pubblico però lo ricorda soprattutto per il suo ruolo di spietato killer, l'iconico "The Skull" che uccide Al Pacino/Tony Montana nella scena finale di "Scarface" del 1983.

Assunto da Alejandro Sosa (Paul Shenar) per sconfiggere il famigerato spacciatore di droga, Silva non ha molto spazio nel film di De Palma, ma il suo aspetto e il suo comportamento gelido lo hanno reso un personaggio iconico tra i fan accaniti: "The Skull "uccide Tony Montana con un solo colpo alla schiena sparato dal suo fucile Zabala calibro 12.

Silva ha però recitato anche in seguito con altri importanti registi, in "Mulholland Drive" di David Lynch nel ruolo di Cookie, in "Amistad" di Steven Spielberg", nel sequel di Jurassic Park, "Il mondo perduto", in "Tequila Connection" e in "Il risolutore – A man apart". Anche sul piccolo schermo l'attore ha partecipato a "Walker Texas Ranger", "Star Trek: Enterprise and Alias", "Hill Street Giorno e Notte" e "Days of Our Lives".

Ironia della sorte proprio il film che lo consacrò come attore, "Scarface", tornerà al cinema con la regia di Luca Guadagnino al suO secondo remake storico, dopo quello di "Suspiria".