Luca Guadagnino prosegue con le "copie d'autore": dopo "Suspiria" il remake di "Scarface"

Il film sarà la nuova rivisitazione della storia portata sul grande schermo da Howard Hawks nel 1932 e poi da Brian De Palma nel 1983 con Al Pacino. Se i primi due si svolgevano rispettivamente a Chicago durante il proibizionismo e a Miami negli anni 80, quella che porterà la firma del regista italiano sarà ambientata a Los Angeles.

Tanti sono i nuovi progetti su cui sta lavorando Guadagnino. Attaulmente è in post produzione per la serie tv per HBO "We are who we are", ambientato in una base militare americana in Italia. Poi sarà impegnato sia nel sequel di "Chiamami col tuo nome", sia in un nuovo adattamento del romanzo "Il signore delle mosche".

