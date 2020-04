E' morta l'attrice Shirley Douglas, madre di Kiefer Sutherland

"Era una donna straordinaria, che ha condotto una vita straordinaria", con queste parole il figlio Kiefer Sutherland annuncia, sul suo profilo Twitter, che la madre Shirley Douglas è morta. L'attrice canadese, che aveva 86 anni, è deceduta per le complicanze di una polmonite, ha aggiunto Sutherland e la morte non sarebbe legata alla pandemia di coronavirus.

Nota attrice e attivista canadese, Shirley era la figlia di Tommy Douglas, primo ministro della provincia occidentale canadese del Saskatchewan. La sua carriera di attrice si è svolta tutta tra il Canada e gli Stati Uniti, dove ha girato con grandi registi come Stanley Kubrick e David Cronenberg.

È nota anche per aver fatto campagna per una serie di cause, tra cui il movimento per i diritti civili e le Pantere nere negli Stati Uniti o in difesa del sistema sanitario pubblico in Canada. Ha avuto tre figli, due dei quali con l'attore canadese Donald Sutherland.

