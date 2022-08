E' morto Enzo Garinei, attore, doppiatore e interprete teatrale

Prolifico attore teatrale, televisivo e cinematografico, nonché uno dei principali caratteristi e doppiatori del panorama italiano, ha esordito nel cinema nel 1949, in "Totò le Mokò". A teatro, dove ha lavorato per oltre 50 anni, ha preso parte ad alcune delle produzioni del fratello tra cui "Alleluia brava gente" e "Aggiungi un posto a tavola".

Per oltre 50 anni ha calcato i teatri italiani. Tra gli spettacoli più noti in cui ha recitato tra i protagonisti si possono citare, nel 2008 e 2009 "Facciamo l'amore", a fianco di

Gianluca Guidi e Lorenza Mario

Gianluca Guidi e con Marisa Laurito.

e "Aggiungi un posto a tavola", sempre a fianco di

Nella stagione teatrale 2017-2018 ed ancora nella stagione 2019-2020 è ritornato in tournée con la nuova edizione di "Aggiungi un posto a tavola", interpretando dal vivo "la voce di Dio", ottenendo un tributo d'affetto da parte del pubblico.

Per gli oltre 40 anni della sua carriera ha preso parte, sebbene in ruoli secondari, anche in oltre 70 film, rallentando le proprie apparizioni solo a partire dagli anni novanta. Tra i film, al cinema e in tv, in cui ha lavorato negli ultimi anni anche "Non ho l'età 2," serie tv, con la regia di

Giulio Base

Maurizio Nichetti

Francesco Mandelli

nel 2002, "Dottor Clown", diretto danel 2008 e poi "Don Matteo "in un episodio della serie nel 2014 e "Appena un minuto", con la regia dinel 2019.

Con Totò, cui cui ha debuttato e che ha sempre definito "il suo maestro", ha lavorato come caratterista diretto da

Mario Mattioli, Mario Monicelli e Camillo Mastrocinque i

n moltissimi film, da "Totò terzo uomo" a "Totò cerca moglie" e poi "Totò all'inferno", Totò e Carolina"...

Molte anche le sue apparizioni in televisione, tra cui nel 1997-1998, a fianco di

Delia Scala e Gerry Scotti

George Jefferson

nella serie televisiva "Io e la mamma".Fino al 2008 è stato anche doppiatore: il personaggio più noto da lui doppiato è probabilmente quello di(interpretato da Sherman Hemsley) della sitcom "I Jefferson" (1975-1985). Doppiò anche Stan Laurel in alcune comiche e film. Nel luglio 2009 ha vinto il riconoscimento speciale Leggio d'oro "Alberto Sordi".