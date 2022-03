"Aggiungi un posto a tavola" trionfa a teatro: un miracolo che si ripete da quasi 50 anni

La commedia di Garinei e Giovannini e Jaia Fiastri , a quasi 50 anni dal debutto avvenuto nel 1974, continua a conquistare il pubblico. Nei panni del protagonista c'è Gianluca Guid i, che ha così ereditato il ruolo che fu di suo padre Johnny Dorelli. In scena, in cast composto da 24 artisti tra attori e ballerini, ci sono anche Lorenza Mario ed Enzo Garinei che, dopo ben 500 repliche come sindaco Crispino, è "La voce di Lassù".

Un tour che è ripreso per la stagione 2021-2022 dopo ben 250 repliche in giro per l'Italia. Con le musiche composte da Armando Trovajoli questa commedia ha incantato intere generazioni, anche sulla scena internazionale, con oltre 30 edizioni e circa 15 milioni di spettatori, in Inghilterra, Austria, Cecoslovacchia, Portogallo, Spagna, Russia, Ungheria, Messico, Argentina, Cile, Brasile, Venezuela, Finlandia.

Gianluca Guidi cura la messa in scena di questo spettacolo, coadiuvato da un ottimo cast creativo, composto da Gino Landi, assistito da Cristina Arrò; dal direttore musicale Maurizio Abeni, già assistente di Armando Trovajoli; dallo scenografo Gabriele Moreschi, che ha adattato il progetto originale di Giulio Coltellacci della celebre e ingegnosa scenografia con il doppio girevole e la grande arca; dalla costumista Francesca Grossi che ha adattato i disegni originali dei raffinati costumi, anche questi di Giulio Coltellacci.