Dwayne Johnson si ferisce in palestra e assaggia il suo sangue: "Sa di tequila"

Una delle ragioni per cui Dwayne Johnson ha un enorme seguito sui social è mostrarsi sempre serio, autoironico, motivato e costantemente carico a pallettoni. Soprattutto quando condivide foto e video dalla sua palestra personale. Nell'ultima sessione di allenamenti qualcosa però è andato storto. L'attore ed ex wrestler ha mostrato ai fan una ferita al sopracciglio con tanto di sangue che scende sul viso, ma la reazione da duro non è mancata anche stavolta: "Regole della casa: assaggia il tuo sangue, continua l'allenamento e ricuciti più tardi".

The Rock ha spiegato nel post cosa è successo in palestra, dove tra un esercizio e l'altro suda le sue 7 camicie per tenere il suo fisico al top: "Mi sono aggrovigliato con la catena da 22 chili e ora ho bisogno di punti", ha scritto, mentre nel video assaggia con un dito il sangue che cola. Il sapore è tutto un programma. Stando a quanto dice sa di Teremana, la tequila che produce, ma anche di calli e di salsa piccate, per la precisione di Blamoan, neologismo che unisce le sue origine etniche, Black e Samoan.

IL RECORD SU INSTAGRAM - Intanto per il secondo anno di fila, Dwayne Johnson è in cima alla lista degli attori più pagati e da qualche tempo è arrivato anche un nuovo record su Instagram: ha raggiunto 200 milioni di follower tondi. Per festeggiare il numero da capogiro, la star ha condiviso un video in cui ha spiegato una lezione di vita che ha imparato e che mette in pratica sempre: "Dì sempre la tua verità, fai del tuo meglio per parlare con dignità, compassione, rispetto, equilibrio ed empatia. Anche quando le conversazioni diventano scomode, quando ti avvicini con rispetto e cura, dall'altra parte del disagio, c'è chiarezza e progresso".

