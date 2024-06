Duran Duran, scoperta dopo 42 anni la modella della copertina di "Rio"

E' considerato un album simbolo degli anni 80, non solo musicalmente ma anche per la sua copertina iconica. Si tratta di "Rio", pubblicato dai Duran Duran nel 1982: lavoro contenente alcuni dei più grandi successi del gruppo come "Hungry Like the Wolf", "Save A Prayer", "The Chaffeur" e la title track. Ma la notizia oggi è un'altra. Infatti a 42 anni dalla pubblicazione dell'album è stata svelata la modella che ispirò l'artista americano Patrick Nagel per l'illustrazione di copertina: la foto da cui tutto è partito ritraeva la modella Marcie Hunt e fu pubblicata nel numero di "Vogue Parigi" del febbraio 1981.