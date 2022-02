Drusilla Foer dopo Sanremo, inarrestabile successo per il suo show "Eleganzissima"

Dopo aver conquistato l'Italia dal palco di Sanremo, Drusilla Foer continua a mietere successi in teatri.

Prosegue inarrestabile il suo tour di "Eleganzissima", il recital in divenire, scritto e interpretato, che è in scena fino ai primi di aprile con oltre 50 repliche già esaurite ovunque. Intanto Drusilla è attesa dai tre concerti-spettacolo "Friends&Orchestra" previsti nella prima metà di maggio (a Roma, Milano e Firenze), andati sold out in meno di 24 ore. Ma non è finita qui. Arrivano infatti 10 nuove date per "Eleganzissima Estate", che vedrà lo show in tour nei mesi estivi nei teatri open air e spazi più prestigiosi d'Italia.