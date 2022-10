Drew Barrymore, castità forzata: "Non faccio sesso da sei anni"

Drew Barrymore divorzia da Will Kopelman ansa 1 di 7 ansa 2 di 7 ansa 3 di 7 ansa 4 di 7 instagram 5 di 7 instagram 6 di 7 instagram 7 di 7 leggi dopo slideshow

"Sono in una fase completamente diversa della mia vita e forse nel prossimo futuro avrò una relazione - scrive Drew Barrymore - Per ora non è stata semplicemente una mia priorità. Insomma, non sono una persona che ha bisogno di sesso e deve andare alla ricerca di persone con cui farlo. Per molto tempo la relazione con un uomo non è stata in cima ai miei pensieri. Ci sono persone che uscite da un matrimonio o da un rapporto hanno la necessità di riprendere subito da dove hanno finito, di ricominciare un'altra relazione. Non c'è niente di male in questo! Assolutamente, nulla di male. Non giudico! E anzi, festeggio il loro viaggio! Perché per alcune persone funziona davvero. Per me non ha funzionato".

Anche se l'attrice, che ha dimostrato di non aver paura di mettere a nudo i suoi sentimenti mostrandosi anche in lacrime suoi social, tiene a precisare che comunque non odia il sesso, anzi: "Sono finalmente giunta all’illuminante conclusione che l'amore e il sesso non sono semplicemente la stessa cosa - conclude Drew Barrymore - Quindi, per la cronaca, non odio il sesso!". Insomma, non è arrivato più l'uomo giusto. E pensare che poteva essere Leonardo DiCaprio: Drew Barrymore nell'estate del 2021 "ci ha provato" con un commento hot su Instagram, rispondendo in maniera maliziosa a un post ecologista del divo hollywoodiano. Ma non è andato a buon fine.

Drew Barrymore nel 2012 ha sposato il consulente artistico Will Kopelman dal quale si è separata nel 2016. La coppia ha due figli: Olive (9 anni) e Frankie (8 anni). La Barrymore ha alle spalle già due matrimoni falliti. Le prime nozze-lampo furono quelle con il barista Jeremy Thomas nel marzo 1994 e durarono solo qualche settimana. Nel luglio 2001 promise amore eterno al comico Tom Green, ma anche in questo caso durarono appena sei mesi.

L'attrice all’inizio del 2022 nel suo "Drew Barrymore Show" ha annunciato che ospiterà la reunion delle star di "Scream" Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette, film che ha da poco compiuto 25 anni.

I fan sanno anche che la star ha un debole per i Maneskin. L'attrice americana (che recentemente ha dichiarato di essersi pentita di aver lavorato con Woody Allen) è una fan della band e si è emozionata incontrandoli al "Tonight Show" di Jimmy Fallon: "La band più sexy del pianeta", li ha definiti.