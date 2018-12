Drew Barrymore in lacrime: "Alcuni giorni sono proprio difficili..."

"Ci sono giorni difficili... a volte la vita può arrivare e buttarti giù in un minuto. Piangiamo e poi ci rialziamo". Drew Barrymore lancia un post di incoraggiamento ai suoi follower, condividendo su Instagram, prima uno scatto in cui appare in perfetta forma, truccata e sorridente e poi uno in cui è in lacrime e senza make up. Momenti di sconforto capitano a tutti, anche alle star, è il messaggio dell'attrice 43enne...

"Alcuni giorni sono fantastici", scrive la Barrymore, che si è sempre mostrata senza veli al pubblico, senza nascondere i suoi angoli più bui, come mostrano anche gli scatti pubblicati su Instagram "Certo, dopo due ore di trucco e parrucco e una bella fotografia e una bella illuminazione. A volte mi sento bella anche dopo un allenamento in cui ho sudato ... Tutto questo va bene, perché è frutto del nostro lavoro, impegnandoci possiamo raggiungere gli obiettivi... Quello che non si può nascondere è che alcuni giorni sono difficili e non così belli ", ha scritto l'attrice riferendosi allo scatto del suo pianto. "Ma mi rendo conto di essere fortunata ad avere problemi risolvibili e la mia gratitudine non finisce mai...piangiamo, ci rialziamo e mettendo un piede davanti all'altro ricominciamo".



Pochi giorni fa, sempre sui social, la Barrymore aveva condiviso un video lanciando un hashtag #TheWayItLooksToUs, ovvero "questo è come sembra a noi...". Dopo aver accompagnato le sue bambine a scuola, in ritardo e in pigiama, l'attrice avava cominciato a sentirsi una madre inadeguata e sbagliata. Ma si era subito ricreduta e convinta che la vita pone, soprattutto le madri, in situazioni difficili e che non è giusto colpevolizzarsi, perché spesso le cose non sono come sembrano. Da qui l'idea di chiedere ai suoi follower di condividere circostanze e situazioni di difficoltà. Essere una madre non è mai semplice, neppure quando si è una star.