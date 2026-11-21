Drake ha sorpreso una mamma e suo figlio regalando loro 100mila dollari e un'esperienza esclusiva a bordo campo durante l'OVO Night dei Toronto Raptors. Un gesto di generosità che ha conquistato il pubblico della Scotiabank Arena e fatto rapidamente il giro dei social network. I protagonisti della sorpresa sono Mackenzie e il figlio Ezequiel, arrivati al palazzetto senza sapere che sarebbero diventati il centro dell'attenzione. Tutto è successo durante una pausa della partita del 17 novembre contro i New York Knicks, quando il rapper è apparso sul maxischermo dell'impianto per rivolgersi direttamente ai due tifosi.