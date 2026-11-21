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Drake ha sorpreso una mamma e suo figlio regalando loro 100mila dollari e un'esperienza esclusiva a bordo campo durante l'OVO Night dei Toronto Raptors. Un gesto di generosità che ha conquistato il pubblico della Scotiabank Arena e fatto rapidamente il giro dei social network. I protagonisti della sorpresa sono Mackenzie e il figlio Ezequiel, arrivati al palazzetto senza sapere che sarebbero diventati il centro dell'attenzione. Tutto è successo durante una pausa della partita del 17 novembre contro i New York Knicks, quando il rapper è apparso sul maxischermo dell'impianto per rivolgersi direttamente ai due tifosi.
Inizialmente, Drake ha annunciato che avrebbero potuto assistere alla successiva partita casalinga dei Raptors contro i Washington Wizards da due posti esclusivi situati proprio accanto al parquet. Ma il regalo più importante doveva ancora arrivare. Il cantante canadese ha infatti comunicato ai due che avrebbero ricevuto anche 100mila dollari in contanti. Una sorpresa che ha provocato reazioni di autentica incredulità. Mackenzie ed Ezequiel hanno faticato a realizzare quanto stesse accadendo, mentre il pubblico presente nell'arena accompagnava il momento con entusiasmo e applausi.
La NBA ha successivamente condiviso le immagini dell'iniziativa attraverso i propri canali ufficiali, contribuendo alla diffusione del filmato. Il giorno seguente, madre e figlio hanno potuto sfruttare anche l'altro regalo, seguendo la sfida contro Washington dalla prima fila, in una posizione normalmente riservata agli ospiti più esclusivi.
Il legame tra Drake e i Toronto Raptors
La sorpresa si inserisce in una collaborazione che dura ormai da oltre un decennio. Drake, originario proprio di Toronto, è stato nominato ambasciatore globale dei Raptors nel settembre 2013, diventando uno dei principali rappresentanti dell'identità culturale della franchigia. La prima iniziativa dedicata al rapper risale al gennaio 2014, quando la squadra organizzò la Drake Night. Con il passare degli anni, l'appuntamento si è trasformato nell'attuale OVO Night, una celebrazione annuale che mette insieme sport, musica e cultura cittadina. L'edizione del 17 novembre ha seguito questa tradizione, con un programma speciale alla Scotiabank Arena e la presenza del rapper, protagonista anche di un momento sul parquet durante lo spettacolo dell'intervallo.
Non è la prima volta. Quello destinato a Mackenzie ed Ezequiel non è un episodio isolato. Nel corso degli anni, Drake ha più volte utilizzato i propri concerti e le occasioni pubbliche per sorprendere persone comuni con donazioni particolarmente generose. Nel marzo 2022, il cantante aveva coinvolto anche LeBron James in una sorpresa destinata a Michael, un giovane cestista di una scuola superiore di Toronto, e a sua madre. I due avevano ricevuto 100mila dollari durante una cena. In quell'occasione, Drake aveva spiegato di voler condividere con loro il buon karma ricevuto dopo una vincita alla roulette.
Un altro gesto simile era arrivato nel 2024, quando durante un concerto a Nashville aveva donato la stessa cifra a Lauren Schwallier, una donna sopravvissuta al cancro al seno. Tra le altre iniziative ricordate figura anche quella dedicata alla comica torontina Nima Neri, che aveva ricevuto 100mila dollari durante una diretta streaming natalizia.