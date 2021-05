Dopo le accuse di molestie Kevin Spacey torna su un set... italiano: sarà in un film di Franco Nero

ansa

Kevin Spacey torna a recitare per la prima volta dopo lo scandalo delle accuse sessuali, a causa delle quali, nel 2017, fu rimosso dalla famosa serie "House of Cards" di cui era protagonista. Il ritorno sul set avverrà in un produzione tutta italiana. L'attore sarà infatti nel cast di 'L'uomo che disegno' Dio' diretto da Franco Nero. "Sono molto contento che Kevin abbia accettato di partecipare al film. Lo considero un grande attore e non vedo l'ora di iniziare a girare", afferma Nero secondo quanto riportato da Tmz.