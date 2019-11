Dopo DiCaprio un'altra star per Greta: la paladina dell'ambiente va in bicicletta con Schwarzenegger

"E' stato fantastico vedere la mia amica ed eroe Greta Thunberg...". Arnold Schwarzenegger commenta così una serie di scatti condivisi sul suo profilo Instagram in cui appare insieme alla giovane attivista in bicicletta per le strade di Santa Monica. Dopo Leonardo DiCaprio quindi un'altra star del cinema per la sedicenne svedese, che sta viaggiando per tutto il Nord America: "Continua ad ispirare", aggiunge l'ex governatore della California.