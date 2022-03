Donatella Rettore attacca Achille Lauro: "Non lo reputo neppure un cantautore" | Poi le scuse: "Artista preparato"

Ad alcune settimane dal Festival di Sanremo, dove hanno partecipato entrambi, la cantante ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno fatto discutere. Riferendosi a Lauro aveva detto: "Ogni stagione ha i suoi frutti. Nel caso di Lauro, peggiori. Achille Lauro non lo reputo neppure un cantautore : può fare film, quadri in cui si trafigge". Parole che, a detta dell'artista, sono state travisate.

La Rettore ha, quindi, voluto chiarire la situazione con un post su Twitter. "Mi scuso con Achille Lauro che considero un artista multimediale preparato e creativo. Non ho parlato male di lui al quale ho sempre detto che per me è ben più di un cantautore". Nessun commento sulla vicenda è arrivato dal cantante romano.

TI POTREBBE INTERESSARE: