Donald Trump attacca Taylor Swift: "E' davvero liberal o è tutta una finta?"

Quello che è chiaro è che l'ex presidente, avvicinandosi l'appuntamento elettorale di novembre, non può sottovalutare il peso politico della popstar che con la popolarità raggiunta potrebbe spostare milioni di voti secondo molti analisti. I divi di Hollywood si stanno posizionando in queste settimane, e per Trump il timore è che lo stesso possa fare la Swift, visto che sicuramente sarebbe ovviamente in direzione opposta alla sua. La Swift è uscita allo scoperto politicamente per la prima volta nel 2018, appoggiando i candidati democratici per il Senato e la Camera. "In passato sono stata riluttante a esprimere pubblicamente le mie opinioni politiche, ma a causa di diversi eventi nella mia vita e nel mondo negli ultimi due anni, ora la penso in modo molto diverso - spiegò lei all'epoca in un post su Instagram -. Ho sempre espresso e sempre esprimerò il mio voto in base al candidato che proteggerà e lotterà per i diritti umani che credo tutti meritiamo in questo Paese".