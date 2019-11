Dominique Meyer: "Voglio riportare Riccardo Muti alla Scala di Milano"

In attesa della tradizionale prima del 7 dicembre, con la "Tosca" di Puccini, il nuovo sovrintendente della Scala di Milano, Dominique Meyer, in carica dal prossimo marzo, guarda al futuro. "Sarebbe bello veder di nuovo Riccardo Muti in buca, e anche Daniel Barenboim che è legato alla Scala - dice -, e poi c'è Riccardo Chailly". Meyer ha aggiunto che proprio Muti è stato il primo a inviargli un sms quando è stato nominato