Disney sceglie Matteo Bocelli per il lancio mondiale di "Disney Goes Classical"

Disney ha scelto Matteo Bocelli per il lancio mondiale dell'album " Disney Goes Classical ", in uscita il prossimo 2 ottobre. Il disco raccoglie le colonne sonore dei film Disney Pictures, rilette in una veste nuova. A fare da apripista il giovane Bocelli, accompagnato dallla prestigiosa Royal Philarmonic Orchestra, che ha rivisitato in chiave classica il brano "Can You Feel the Love Tonight" , tratto da "Il Re Leone".

"Can You Feel the Love Tonight", scritto da Elton John e Tim Rice per il classico di animazione Disney, nel 1994 vinse l'Oscar per la migliore canzone originale ed è stato inserito anche nel remake live-action del 2019.

Non è la prima volta che Matteo collabora con la Disney che nel 2018 aveva scelto "Fall on Me", cantata in duetto con il padre Andrea Bocelli, per i titoli di coda del film "Lo schiaccianoci e i quattro regni".

Nell'album "Disney Goes Classical" compare anche il soprano americano, quattro volte vincitrice del Grammy, Renée Fleming con "When You Wish Upon a Star" di "Pinocchio". Altre esibizioni speciali sono quelle della violinista Lindsey Stirling e della chitarrista classica giapponese Kaori Muraji.



