Dopo il grande successo al cinema, i personaggi di "Oceania 2" sono pronti a tenere compagnia ai bambini anche durante le feste. Disney, in collaborazione con i suoi licenziatari, propone da sempre giochi per tutti i gusti e per tutte le fasce di età. Per il Natale 2024 ha realizzato nuove collezioni pensate per immergersi nel magico mondo di Vaiana e dei suoi compagni di viaggio, ma non solo.