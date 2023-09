Il chitarrista infatti si unì alla band, con altri turnisti, su invito di Mark Knopfler per registrare l'album cult "Brothers in arms". Sonni partecipò poi al relativo tour mondiale, uno dei maggiori successi nella storia della band britannica, e suonò anche al Live Aid a Wembley, il 13 luglio 1985. La causa della sua morte non è stata però ancora rivelata.

John Sonni era nato in Indiana nel 1954 e aveva studiato al Conservatorio. Trasferitosi a New York alla fine degli anni 70, aveva fondato la band The Leisure Class. Nel 1978 mentre lavorava in un negozio di musica, proprio dove incontrò David e Mark Knopfler, con cui iniziò un rapporto di amicizia. Dopo aver collaborato con i Dire Straits per il disco e il tour, il musicista statunitense ha lavorato con aziende produttrici di strumenti e accessori musicali, ha intrapreso la carriera di scrittore e negli ultimi anni era tornato a suonare con la sua band originaria.