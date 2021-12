Diffuso il trailer del terzo capitolo di "Animali fantastici": ecco il nuovo Grindelwald

Ci sono voluti quattro anni per avere il nuovo film della saga spin-off, tra pandemia e sostituzione in corsa di Johnny Depp, arrivata dopo la sentenza del processo inglese (l'attore ha perso la causa contro il quotidiano Sun che lo aveva definito un marito violento con la ex Amber Heard). In origine i capitoli sarebbero dovuti uscire ogni due anni. Ambientato negli anni Trenta, il terzo capitolo della pentalogia scritta da J.K. Rowling (con Steve Kloves), e diretto da David Yates arriverà nei cinema ad aprile 2022.

Da video

Nella storia, il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un’intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?





