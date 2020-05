"Dieci passi nel cinema" con Pietro Valsecchi: #2-4 esperienze, errori e "Il capo dei capi"

Con la sua Taodue Film ha dato vita ad alcune tra le fiction più importanti e di maggior successo degli ultimi vent'anni. Ma Pietro Valsecchi non è solo tv, basti pensare che c'è lui dietro il fenomeno cinematografico di Checco Zalone. Ora il produttore è protagonista di "Dieci passi nel cinema", dieci video in cui, intervistato dal regista Daniele Luchetti , racconta curiosità e retroscena delle sue opere. Tgcom24 vi offre queste clip..

Questo periodo così difficile è stato anche un momento di riflessione e di bilanci delle proprie vite e delle proprie esperienze, con l’idea di guardare al passato per progettare il futuro. E questo è stato lo spunto che ha mosso Pietro Valsecchi, produttore e Amministratore Delegato della Taodue film (Gruppo Mediaset), a dialogare con un altro grande uomo di cinema, Daniele Luchetti, acclamato regista di opere come "Il portaborse", "Mio Fratello è figlio unico", "Chiamatemi Francesco": in dieci brevi video.

Valsecchi ripercorre la propria carriera artistica, dagli inizi come attore, alla scelta di diventare produttore e poi il racconto di come sono nate alcuni dei suoi più grandi successi cinematografici e televisivi, da "Un eroe borghese", a "Ultimo", a "Distretto di Polizia", "RIS", "Rosy Abate", e poi ancora biografie indimenticabili come Paolo Borsellino, Karol, Maria Montessori, "Il capo dei capi", fino alla vita di Papa Bergoglio e alla scoperta e al boom di Checco Zalone.

Una carrellata di incontri con grandi artisti del passato (da Alberto Sordi a Domenico Modugno), il ruolo fondamentale degli sceneggiatori, il rapporto dialettico con i registi, l’importanza di essere stato attore nella scelta del cast giusto, il processo che porta il produttore a trasformare una semplice idea in un film o in una serie tv: dieci occasioni per conoscere dalla viva voce di un protagonista assoluto i segreti di un mestiere poco conosciuto, spesso difficile ma sempre entusiasmante, e per rivedere le immagini di tanti film e serie che hanno segnato gli ultimi 30 anni del cinema e della tv italiana.