Diana Del Bufalo scatena i social: "Sono una delle poche donne a cui piace il catcalling"

"Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling...". In un video pubblicato in una storia di Instagram Diana Del Bufalo riaccende l'infuocato dibattito social sul fenomeno delle molestie verbali in pubblico e scatena una valanga di commenti e critiche. Tra ironia e provocazione l'attrice racconta di come sia stata apostrofata con coloriti apprezzamenti da due uomini mentre era in macchina: "Aho ah bella... ah bona...", spiega e aggiunge: "Ma in questo stato?", mostrando il volto senza trucco: "Siete falsi!".