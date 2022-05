Depp contro Heard, Amber: "Non dimenticherò mai le prime botte"

Mi ha cambiato la vita. All'inizio ho riso, pensavo che scherzasse". Così Amber Heard racconta quello che, a suo dire, sarebbe stato il primo episodio di violenza subito per mano dell'ex marito Johnny Depp. Nel processo intentato dall'attore per diffamazione contro l'ex moglie, adesso tocca dunque a lei raccontare. "Sono qui perché il mio ex marito mi ha fatto causa. Non ho parole per descrivere quanto è orribile", ha detto la Heard, per la prima volta sul banco dei testimoni a Fairfax in Virginia.

Cameron Diaz, rieccola col ciuffo in piedi come in "Tutti pazzi per Mary"

"Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano" e "c'era un barattolo di cocaina vicino". Mortificato e singhiozzando Johnny poi si sarebbe scusato: 'Non lo farò più', diceva: 'Pensavo di aver messo a bada questo mostro'", ha aggiunto l'attrice, la cui deposizione dovrebbe durare parecchi giorni.







"Faccio fatica a trovare le parole per descrivere quanto questo sia doloroso. E' orribile per me stare qui per settimane e rivivere tutto".



Johnny Depp ha fatto causa alla Heard, con cui è stato sposato per due anni, accusandola di averlo diffamato e rovinato per sempre la sua carriera con un articolo pubblicato sul Washington Post nel 2018 in cui si auto-denunciava come vittima di violenza domestica.



"Eravamo innamorati": rispondendo alle domande del suo team legale, Amber ha descritto, trattenendo le lacrime, come stare con Depp "era "una assoluta magia". "Sentivo che quell'uomo mi conosceva, mi vedeva, come nessuno prima di lui", ha detto l'attrice parlando del viaggio fatto con Johnny per promuovere nel 2011 il film "The Rum Diary" in cui avevano recitato entrambi. "Quando ero con Johnny mi sentivo la persona più meravigliosa del mondo. Mi faceva sentire vista. Mi faceva sentire come se valessi un milione di dollari", ha proseguito la Heard, precisando d'altra parte che la relazione era in quella fase ancora segreta perché Johnny non aveva ancora ufficialmente rotto con Vanessa Paradis, la madre dei suoi due figli.



La testimonianza si è chiusa per la serata dopo che la Heard ha raccontato di un turbolento viaggio in barca alle Bahamas con i due figli di Johnny Depp. L'attore era nervoso e di frequente ubriaco anche perché era sul punto di vendere il suo yacht alla scrittrice J. K. Rowling. La figlia Lily-Rose era a sua volta turbata per le intemperanze paterne e Depp aveva dato la colpa a Amber, ha testimoniato l'attrice, che a suo dire avrebbe fatto la spia con i due ragazzi. La Heard ha detto che in quell'occasione Depp minacciò di ucciderla: "Mi prese per il collo e restò così per un minuto dicendo che avrebbe potuto ammazzarmi e che ero un imbarazzo per lui". Amber poi lasciò lo yacht in elicottero con la figlia di Johnny in lacrime.



Questo racconto ha provocato la reazione più forte da parte di Depp in tutta la giornata: quando l'avvocato di Amber ha mostrato alla corte sms che lui aveva mandato a lei dopo la partenza, l'attore ha scosso la testa e detto "wow".