Processo Depp-Heard, lei licenzia i pr ed è contestata sui social: una petizione la vuole fuori da "Aquaman 2"

C'è in ballo la carriera e la reputazione di ognuno dei due contendenti. E alla fine del processo una delle due verrà sicuramente cambiata, probabilmente distrutta. Come ci si poteva immaginare, tutto passa dai media e dal loro potere di veicolare consensi e dissensi dentro e fuori l'ambiente hollywoodiano. A questo proposito arriva la decisione dell'attrice di cambiare le persone che gestiscono la sua comunicazione.

Licenziata e sostituita quindi la squadra di addetti alle pubbliche relazioni dopo che la Heard è rimasta malissimo per i titoli dei media su di lei nelle prime settimane della battaglia legale, ed è dunque corsa ai ripari, "frustrata che la sua storia non venga raccontata efficacemente". "Non le piace quando si scrive male di lei", ha appreso una fonte del New York Post.

Il processo avviato da Depp chiede soldi per i danni, imputando all'ex moglie di avergli rovinato la carriera con accuse di violenze domestiche. Negli ultimi anni la carriera dell'attore è stata vittima di una considerevole battuta d'arresto, intaccata e danneggiata, perdendo o rinunciando a importanti ingaggi (da "I Pirati dei Caraibi" ad Animali Fantastici") o venendo ostracizzato (vedi il film "Minimata") mentre quella della Heard non ha subito cambiamenti.

petizione da 3 milioni di firme

"Aquaman 2"

Ora, mentre cresce il sostegno dei fan di Depp e il risultato della prima fase del processo ha gettato una luce negativa sull'attrice, lei sta anche ricevendo una forte contestazione via social che si è concretizzata in unaper farla eliminare dal prossimo film Dc, già girato. E forse la Warner potrebbe avere già preso in considerazione i rischi mediatici derivanti dal risultato del processo. Tanto che secondo alcuni blogger, avrebbe ridotto la sua presenza nel film dell'attrice a soli 10 minuti totali sulle oltre due ore del cinecomic.