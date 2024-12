Denzel Washington è stato battezzato pochi giorni fa a New York City nella Kelly Temple Church of God in Christ (COGIC) e ha ricevuto la licenza ministeriale, iniziando così il suo percorso come ministro in formazione. La cerimonia è stata trasmessa live streaming su Facebook e, dopo la celebrazione dell'immersione nell'acqua santa, la star di Hollywood ha posato in t-shirt e pantaloni della tuta neri per le foto con il suo certificato di battesimo.