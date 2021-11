Demi Moore sfila... in reggiseno e giacca

Demi Moore in reggiseno e giacca ai WSJ Magazine Innovator Awards IPA 1 di 18 IPA 2 di 18 Afp 3 di 18 Afp 4 di 18 IPA 5 di 18 Afp 6 di 18 Afp 7 di 18 IPA 8 di 18 IPA 9 di 18 IPA 10 di 18 IPA 11 di 18 IPA 12 di 18 IPA 13 di 18 IPA 14 di 18 Afp 15 di 18 Afp 16 di 18 Afp 17 di 18 Afp 18 di 18 leggi dopo slideshow ingrandisci



Elegante, raffinata e incredibilmente sexy. Demi Moore seduce tutti sul red carpet dei Wall Street Journal Magazine Innovator Awards 2021 in giacca, pantaloni e ... reggiseno ben in vista. La star hollywoodiana dal corpo bollente di "Proposta Indecente", solo per citare uno dei suoi film più famosi, sfoggia ancora forme sensuali e seducenti e un décolleté scolpito sotto al blazer chiuso con un solo bottone. A 58 anni l'attrice dimostra che per alcuni il tempo può davvero fermarsi.