Demi Lovato, scatto sexy sui social che piace al fidanzato

Un autoscatto sexy su Instagram , che piace ai follower e al fidanzato. Demi Lovato accontenta tutti. Eccola in piscina, in costume da bagno, mentre mostra le forme sinuose. La popstar ha ufficializzato da poco la sua storia d'amore con Max Ehrich che ha reagito al post con un cuore. Un amore che l'artista vuole tenere lontano dal gossip: "Ho imparato la lezione. Vorrei raccontare di più, ma penso che sia meglio tenere queste cose per me".

Quella con Max però è una relazione davvero seria, tanto che la Lovato lo ha presentato a Sam Smith: "Chiunque incontri Sam deve essere qualcuno molto importante per me, altrimenti non glielo presenterei".

Quanto al passato, Demi racconta del suo rapporto con gli ex: "Non sono veramente amica con nessuno dei miei ex perché ho realizzato che questo non era un atteggiamento salutare. Adesso che sono riuscita a lasciare andare totalmente le persone, a tagliare relazioni tossiche. Se sono ex, una ragione c'è".

