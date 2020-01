Demi Lovato di nuovo sul palco dopo l'overdose: esibizione tra le lacrime

Momento di forte commozione durante la serata di consegna dei Grammy Awards 2020. Tra le artiste chiamate a esibirsi c'era Demi Lovato, che ha presentato il suo nuovo singolo "Anyone". Un brano scritto e registrato in un periodo difficilissimo per lei, solo quattro giorni prima dell'overdose che ha rischiato di ucciderla nell'estate del 2018. La Lovato, visibilmente emozionata, ha dovuto interrompersi per il pianto.