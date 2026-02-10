Demi Lovato rinvia l’inizio del tour per tutelare la sua salute
La tournée “It’s Not That Deep” partirà leggermente dopo e avrà meno date per permettere alla cantante di dare il 100% durante ogni esibizione
L’inizio del tour “It’s Not That Deep” di Demi Lovato verrà rinviato per permettere alla cantante di tutelare la propria salute. Ci sarà anche una riduzione del numero delle date previste. Tramite una storia su Instagram, la popstar si è rivolta direttamente ai fan spiegando di essere emozionata all’idea di affrontare di nuovo una tournée – l’ultima risale al 2022 – ma di essersi accorta durante i preparativi di aver esagerato con le tappe annunciate. “Per proteggere la mia salute e dare il 100% durante ogni esibizione, ho bisogno di più tempo per riposare e fare le prove”, ha aggiunto.
Come cambia il tour di Demi Lovato?
L’obiettivo di Demi Lovato è rendere il tour gestibile e garantire ai fan l’esperienza migliore possibile, ma l’unico modo per riuscirci è fare delle modifiche importanti al programma. La cantante ha annunciato che le esibizioni a Charlotte, Nashville, Atlanta, Las Vegas e Denver saranno cancellate. Quella a Orlando, invece, verrà posticipata di tre giorni e diventerà il punto di partenza dell’intera tournée (nel piano originale avrebbe dovuto essere la seconda tappa).
Sono previsti dei rimborsi?
Demi Lovato ha rassicurato i fan che hanno comprato su Ticketmaster o AXS i biglietti per le esibizioni cancellate, spiegando che riceveranno un rimborso completo. Ha anche invitato chi ha acquistato i biglietti su altri siti a mettersi in contatto con le piattaforme citate per provare a riottenere i soldi spesi.
“Sono davvero emozionata per questo tour e non vedo l’ora di vedere molti di voi cantare assieme a me”, ha scritto la popstar nella parte finale della storia. “Vi ringrazio per il vostro costante supporto. Vi voglio bene e non sto nella pelle all’idea di incontrarvi presto”, ha concluso Lovato.
Demi Lovato e il ritorno al pop
Per Demi Lovato, l’album “It’s Not That Deep” ha segnato un ritorno alle sue radici pop dopo che con il precedente disco, “Holy Fvck”, aveva provato a esplorare delle sonorità più vicine al rock. Il cambio di rotta è dipeso in parte dal matrimonio con Jordan Lutes, che l’ha aiutata a sentirsi più serena, allontanando il bisogno di rifugiarsi in brani maggiormente aggressivi e incentrati su temi spesso pesanti. Con “It’s Not That Deep” ha voluto raccontare il suo presente, fatto di nuove sfide da affrontare, ma anche di una tranquillità che prima non c’era. Parlando con People del suo rapporto con Lutes, Demi Lovato ha dichiarato che è bello stare con una persona che la supporta, la ama e si prende cura di lei. “Mi tratta benissimo e io lo amo con tutta me stessa”, ha concluso la cantante.