Demi Lovato rinvia l’inizio del tour per tutelare la sua salute

Per Demi Lovato, l’album “It’s Not That Deep” ha segnato un ritorno alle sue radici pop dopo che con il precedente disco, “Holy Fvck”, aveva provato a esplorare delle sonorità più vicine al rock. Il cambio di rotta è dipeso in parte dal matrimonio con Jordan Lutes, che l’ha aiutata a sentirsi più serena, allontanando il bisogno di rifugiarsi in brani maggiormente aggressivi e incentrati su temi spesso pesanti. Con “It’s Not That Deep” ha voluto raccontare il suo presente, fatto di nuove sfide da affrontare, ma anche di una tranquillità che prima non c’era. Parlando con People del suo rapporto con Lutes, Demi Lovato ha dichiarato che è bello stare con una persona che la supporta, la ama e si prende cura di lei. “Mi tratta benissimo e io lo amo con tutta me stessa”, ha concluso la cantante.

