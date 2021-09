Demi Lovato: "Gli extraterrestri esistono e mi proteggono da me stessa"

Demi Lovato: "Ho nove vite come un gatto" 1 di 42 2 di 42 3 di 42 4 di 42 5 di 42 6 di 42 7 di 42 8 di 42 9 di 42 10 di 42 11 di 42 Extra-campo: sarà Demi Lovato a cantare l'inno degli Stati Uniti d'America primi dell'inizio del match. 12 di 42 Instagram 13 di 42 Instagram 14 di 42 Instagram 15 di 42 Demi Lovato 16 di 42 Instagram 17 di 42 Instagram 18 di 42 Instagram 19 di 42 Instagram 20 di 42 Instagram 21 di 42 Instagram 22 di 42 Instagram 23 di 42 Instagram 24 di 42 Instagram 25 di 42 Instagram 26 di 42 Instagram 27 di 42 Instagram 28 di 42 Instagram 29 di 42 instagram 30 di 42 Foto di ANGELO KRITIKOS instagram 31 di 42 instagram 32 di 42 Afp 33 di 42 twitter 34 di 42 twitter 35 di 42 ufficio-stampa 36 di 42 instagram 37 di 42 ANGELO KRITIKOS instagram 38 di 42 instagram 39 di 42 instagram 40 di 42 instagram 41 di 42 Afp 42 di 42 leggi dopo slideshow ingrandisci

Demi Lovato non solo crede nell'esistenza degli alieni, ma pensa che gli extra-terrestri siano una presenza salvifica. "Sento che siamo noi i principali nemici di noi stessi, o almeno questo vale per me. Ho potuto vedere che c'è qualcosa lassù che veglia su di me. Cercano di proteggermi", ha raccontato a ET.