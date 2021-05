"Demi Lovato come il Mago Otelma", Michela Giraud cancella il tweet dopo la polemica

Un tweet ironico di Michela Giraud ha scatenato una violenta polemica sul web tanto da "costringerla" a rimuoverlo. Dopo che Demi Lovato ha confessato di "non essere binaria" e che il pronome con il quale vuole essere chiamata è "they" (nella nostra lingua non esiste una traduzione corretta del pronome they al singolare, come invece esiste nella lingua inglese), la comica ha cinguettato: "Vuole che le sia dato del loro come il Mago Otelma". Ed è stata ricoperta di insulti...