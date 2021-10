Deddy: "Sento di essere arrivato su Giove, ma resto con i piedi per terra"

Su Giove Deddy ci è arrivato grazie alla musica. Anche se il cantante uscito dalla scuola di " Amici " è rimasto con i piedi per terra. Tanto che la famosa collanina con le forbici , che gli ricorda il passato da barbiere, è ancora sul collo ostentata con orgoglio. Deddy lancia " Il cielo contromano su Giove ", la nuova versione del suo lavoro d’esordio che si arricchisce di 7 brani inediti. E a Tgcom24 confessa: "Il successo non mi ha cambiato".

Deddy perché contromano?

Tante persone non credevano in me e in quello che volevo fare e io sono andato contro tutto.

Cos'è per te Giove?

E' aver raggiunto Deddy, sono arrivato su Giove e da qui costruirò tutto il resto. Le mie insicurezze sono diventate forza, avevo bisogno di maturità.

Questa nuova versione la possiamo definire il tuo primo vero album?

Nella prima parte c'è il percorso mentre nella seconda arrivo su Giove con nuove sfaccettature e nuovi lati di me.

Nell'album collabori con artisti come Rocco Hunt, Giordana Angi e Canova: cosa significa per te?

E' motivo di orgoglio. Significa che c'è il rispetto artistico ed è molto importante per me, significa che ho fatto dei passi in avanti. Chiunque ha lavorato nel mio disco ha dato fiducia al mio progetto e alle mie idee.

C'è una canzone che ti rappresenta di più?

Il titolo dell'album è la rappresentazione del mio percorso.

Come sei cambiato in questo anno?

Artisticamente tanto, ma come persona per niente. Porto sempre al collo la mia collana con le forbici, mi ricorda da dove son partito, ho aggiunto il microfono ma sono collegati dalla stessa catenina.

Di "Amici" con chi sei rimasto in contatto?

Con tutti. Sei mesi di convivenza ci hanno legati indissolubilmente.

A dicembre sono in calendario 4 live, tutti sold out, come ti stai preparando, sempre che si possano fare?

Speriamo di riuscire a cantare dal vivo... intanto comincio con gli instore così posso incontrare i fan dal vivo, finalmente li potrò vedere in faccia, potrò guardare negli occhi di chi si sta emozionando con me.

