Addio a Dayle Haddon, recitò anche in diverse commedie sexy italiane

Nata e cresciuta a Montreal, in Quebec, la Haddon aveva iniziato la sua carriera come ballerina, entrando a 13 anni nel Les Grands Ballets Canadiens. La sua bellezza però aveva ben presto indirizzato il suo percorso, con il titolo di Miss Montreal a 18 anni e poi il lavoro come modella. Era apparsa sulla copertina di "Sports Illustrated Swimsuit Issue", nominata due volte tra le "Dieci donne più belle" di "Harper's Bazaar". Nei primi anni 70 poi aveva iniziato a lavorare come attrice nel film Disney "Il più grande atleta del mondo". Nell'aprile del 1973 aveva accettato di posare nuda per "Playboy", una scelta che le era costato il contratto con la Disney. Aveva quindi deciso di trasferirsi in Europa dove aveva proseguito il suo lavoro di modella e attrice, recitando anche in diversi film italiani del filone "commedia sexy". Tra questi "La cugina", accanto a Massimo Ranieri, "La supplente" con Carmen Villani, e "40 gradi all'ombra del lenzuolo", dove aveva interpretato una avvenente ereditiera alle prese con una invadente guardia del corpo, interpretata da Marty Feldman.