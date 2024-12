Addio a Marisa Paredes, musa di Pedro Almodovar

Marisa Paredes cominciò molto presto la sua carriera, debuttando a 14 anni nel film "Esta noche tampoco" diretta da José Osuna, e un annoo dopo esordì in teatro. Ma fu solo 20 anni dopo che arrivò il successo, grazie a "Opera prima" di Fernando Trueba, nel 1980. Negli anni 80 e 90 ha vissuto la sua epoca d'oro nel cinema spagnolo, diventando "una ragazza di Almodovar" e musa del regista della Mancia, interprete di film come "L'indiscreto fascino del peccato", "Il fiore del mio segreto", "Tacchi a spillo", "Tutto su mia madre", "La pelle che abito". In un'intervista tempo fa aveva detto: "La colpa è stata sua se ho fatto l’attrice perché ha sempre detto: 'lei è la mia protagonista preferita per fare la star'". In Italia l'abbiamo vista ne "La vita è bella" di Roberto Benigni, "Latin lover" di Cristina Comencini "L'uomo che ama", di Maria Sole Tognazzi.