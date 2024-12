Morta a 73 anni l'attrice Olivia Hussey, la "Giulietta" di Zeffirelli

Hussey, che ha ricevuto per il film anche un Golden Globe come "Nuova star dell'anno" per la sua interpretazione di Giulietta, avrebbe poi recitato anche in altre pellicole come "Un Natale rosso sangue" del 1974 e nell'adattamento del 1978 di "Assassinio sul Nilo" di Agatha Christie. L'attrice lascia i figli Alex, Max e India, il marito di 35 anni David Glen Eisley e il nipote Greyson.