David di Donatello, "Esterno notte" di Bellocchio fa il pieno di candidature

Alessandro Borghi (Le otto montagne), Ficarra e Picone (La stranezza), Fabrizio Gifuni (Esterno notte), Luigi Lo Cascio (Il signore delle formiche) e Luca Marinelli (Le otto montagne) si contenderanno il premio per il miglior attore protagonista, per la migliore attrice invece sfida tra Margherita Buy (Esterno notte), Penelope Cruz (L'immensità), Claudia Pandolfi (Siccità), Benedetta Porcaroli (Amanda) e Barbara Ronchi (Settembre).

Il premio per il miglior film internazionale sarà assegnato a uno tra "Bones and all" di Luca Guadagnino, "Elvis" di Baz Luhrmann, "Licorice Pizza" di Paul Thomas Anderson, "The Fabelmans" di Steven Spielberg e "Triangle of Sadness" di Ruben Ostlund. "Il grande giorno" di Aldo, Giovanni e Giacomo si è invece già aggiudicato il David dello Spettatore.

"Il David, momento importante del nostro cinema"

Sarà anche un momento importante per spingere il pubblico a un ritorno più massiccio nelle sale, come sottolinea anche la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni: "Ritengo che il David sia un momento molto importante per il nostro cinema, si premiano anche coloro che sono dietro le quinte. Il cinema è la creazione di una squadra, uno si ricorda l'attore, ma è fatto anche dalla fotografia, dai costumi, da tutto quello che permette di realizzare il film. Mi auguro che questo David sia il momento in cui si riparte con il cinema in sala e il pubblico torni a riempire le sale. Esistono film che sono fatti per il grande schermo, anche italiani. Ci sono grandi film italiani che riempiono le sale, che ci invidia il mondo. Dovremmo essere orgogliosi".