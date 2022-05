18 maggio 2022 15:44

Cannes 75, Marco Bellocchio e il cast di "Esterno notte" in posa per i fotografi

Tra i film presentati in anteprima alla 75esima edizione del Festival di Cannes, iniziato il 17 maggio, c’è anche l’ultima pellicola di Marco Bellocchio, che torna sul grande schermo dopo "Il traditore" del 2019. Nel nuovo lavoro, "Esterno Notte", il regista si concentra sulla vita e il rapimento di Aldo Moro. Il protagonista è interpretato dall'attore romano Fabrizio Gifuni. Toni Servillo veste i panni di Papa Paolo VI. A impersonare Eleonora, la moglie del presidente della Dc, c'è Margherita Buy. Fausto Russo Alesi presta il volto a Francesco Cossiga, politico e presidente della Repubblica dal 1985 al 1992. E ancora: Daniela Marra interpreta l'ex brigatista Adriana Faranda, Gabriel Montesi è Valerio Morucci, ex brigatista, Paolo Pierobon è stato scelto in "Esterno Notte" per il ruolo di Cesare Curioni. Tutto il cast è arrivato nella città francese e ha posato per i fotografi.