David di Donatello: "Dogman" di Garrone fa il pieno di candidature

A seguire ancora a pari merito, con nove candidature, "Lazzaro Felice" di Alice Rohrwacher e "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini.





Questa la cinquina in gara per il premio di miglior regista: Mario Martone per "Capri-Revolution", Luca Guadagnino per "Chiamami col tuo nome", Matteo Garrone per "Dogman", Valeria Golino per "Euforia" e Alice Rohrwacher per "Lazzaro Felice".



E questa quella dei cinque migliori film in gara: "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino, "Dogman" di Matteo Garrone, "Euforia" di Valeria Golino, "Lazzaro Felice" di Alice Rohrwacher e "Sulla Mia Pelle" di Alessio Cremonini. I nomi sono stati resi noti nel corso della conferenza stampa di presentazione in Viale Mazzini.



Ecco invece le cinque attrici protagoniste selezionate: Marianna Fontana per "Capri-Revolution", Pina Turco per "Il vizio della speranza", Elena Sofia Ricci per "Loro", Alba Rohrwacher per "Troppa grazia" e Anna Foglietta per "Un giorno all'improvviso".



Questa infine la cinquina in gara per il premio di miglior attore protagonista: Marcello Fonte per "Dogman", Riccardo Scamarcio per "Euforia", Luca Marinelli per "Fabrizio De Andre' - Principe libero", Toni Servillo per "Loro" e Alessandro Borghi per "Sulla mia pelle".



QUESTE TUTTE LE CATEGORIE



MIGLIOR FILM

Chiamami col tuo nome

euforia

Dogman

Lazzaro Felice

Sulla mia pelle

MIGLIOR FILM STRANIERO

Roma (già nominato vincitore)

Cold War

Boehmian Rhapsody

Il filo nascosto

Tre manifesti a Ebbing Missouri

MIGLIOR REGIA

Mario MARTONE per Capri-Revolution

Luca GUADAGNINO per Chiamami col tuo nome

Matteo GARRONE per - Dogman

Valeria GOLINO per Euforia

Alice ROHRWACHER per Lazzaro felice

MIGLIOR REGISTA ESORDIENTE

Luca FACCHINI per Fabrizio De André - Principe libero

Simone SPADA per Hotel Gagarin

Fabio e Damiano D'INNOCENZO per La terra dell'abbastanza

Valerio MASTANDREA per Ride

Alessio CREMONINI per Sulla mia pelle

MIGLIOR SCENEGGIATURA ORIGINALE

Dogman

Euforia

Lazzaro Felice

Sulla mia pelle

La terra dell'abbastanza

MIGLIOR SCENEGGIATURA NON ORIGINALE

Chiamami col tuo nome

Ella & John

La profezia dell'Armadillo

Sono tornato

Il testimone invisibile

MIGLIOR ATTRICE PROTAGONISTA

Marianna Fontana per Capri-Revolution

Pina Turco per Il vizio della speranza

Elena Sofia Ricci per Loro

Alba Rohrwacher per Troppa grazia

Anna Foglietta per Un giorno all'improvviso

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Marcello Fonte per Dogman

Riccardo Scamarcio per Euforia

Luca Marinelli per Fabrizio De André - Principe libero

Toni Servillo per Loro Alessandro Borghi per Sulla mia pelle

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA

Donatella FINOCCHIARO per Capri-Revolution

Marina CONFALONE per Il vizio della speranza

Nicoletta BRASCHI per Lazzaro felice

Kasia SMUTNIAK per Loro J

asmine TRINCA per Sulla mia pelle

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Ennio Fantastichini per Fabrizio De André - Principe libero

Massimo Ghini per A casa tutti bene

Edoardo Pesce per Dogman

Valerio Mastandrea per Euforia

Fabrizio Bentivoglio per Loro

MIGLIOR PRODUTTORE

Chiamami col tuo nome (Luca GUADAGNINO, Emilie GEORGES, Peter SPEARS, Marco MORABITO, Rodrigo TEIXEIRA, James IVORY, Howard ROSENMAN)

Dogman (ARCHIMEDE, LE PACTE con RAI CINEMA)

La terra dell'abbastanza (Agostino, Giuseppe e Maria Grazia SACCÀ per PEPITO PRODUZIONI, con RAI CINEMA

Lazzaro felice (Carlo CRESTO-DINA per TEMPESTA, con RAI CINEMA in coproduzione con AMKA FILMS PRODUCTIONS, AD VITAM PRODUCTION, KNM, POLA PANDORA)

Sulla mia pelle (CINEMAUNDICI, LUCKY RED)

MIGLIOR AUTORE DELLA FOTOGRAFIA

Michele D'ATTANASIO per Capri-Revolution

Sayombhu MUKDEEPROM per Chiamami col tuo nome

Nicolaj BRÜEL per Dogman

Paolo CARNERA per La terra dell'abbastanza

Hélène LOUVART per Lazzaro felice

MIGLIORE MUSICISTA

Nicola PIOVANI per A casa tutti bene

Sascha RING, Philipp THIMM per Capri-Revolution

Michele BRAGA per Dogman

Nicola TESCARI per Euforia

Lele MARCHITELLI per Loro

MOKADELIC per Sulla mia pelle

MIGLIOR CANZONE ORIGINALE

"L'INVENZIONE DI UN POETA", musica di Nicola PIOVANI, testo di Aisha CERAMI, Nicola PIOVANI, interpretata da TOSCA (A casa tutti bene)

"ARACEAE ", musica di Sascha RING, Philipp THIMM, testo di Simon BRAMBELL, interpretata da Sascha RING (Capri-Revolution)

"MISTERY OF LOVE", musica, testo e interpretazione di Sufjan STEVENS per Chiamami col tuo nome

"A SPERANZA ", musica, testo e interpretazione di Enzo Avitabile (Il vizio della speranza) "'NA GELOSIA", musica di Lele MARCHITELLI, testo di Peppe SERVILLO, interpretata da Toni SERVILLO (Loro)

MIGLIORE SCENOGRAFO

Giancarlo MUSELLI per Capri-Revolution

Samuel DESHORS per Chiamami col tuo nome

Dimitri CAPUANI per Dogman

Emita FRIGATO per Lazzaro felice

Stefania CELLA per Loro

MIGLIORE COSTUMISTA

Ursula PATZAK per Capri-Revolution

Giulia PIERSANTI per Chiamami col tuo nome

Massimo CANTINI PARRINI per Dogman

Loredana BUSCEMI per Lazzaro felice

Carlo POGGIOLI per Loro

MIGLIOR TRUCCATORE

Alessandro D'ANNA per Capri-Revolution

Fernanda PEREZ per Chiamami col tuo nome D

alia COLLI, Lorenzo TAMBURINI per Dogman M

aurizio SILVI per Loro

Roberto PASTORE per Sulla mia pelle

MIGLIOR ACCONCIATORE

Gaetano PANICO per Capri-Revolution Manolo GARCIA per Chiamami col tuo nome Daniela TARTARI per Dogman Aldo SIGNORETTI per Loro Massimo GATTABRUSI per Moschettieri del re - La penultima missione

MIGLIORE MONTATORE

Jacopo QUADRI, Natalie CRISTIANI per Capri-Revolution Walter FASANO per Chiamami col tuo nome Marco SPOLETINI per Dogman Giogiò FRANCHINI per Euforia Chiara VULLO per Sulla mia pelle

MIGLIOR SUONO

Capri-Revolution (Presa diretta: Alessandro ZANON – Microfonista: Alessandro PALMERINI – Montaggio: Marta BILLINGSLEY – Creazione suoni: Stefano GROSSO, Marzia CORDÒ, Giancarlo RUTIGLIANO – Mix: Paolo SEGAT)

Chiamami col tuo nome (Presa diretta: Yves-Marie OMNES – Microfonista: Yves-Marie OMNES – Montaggio: Davide FAVARGIOTTI – Creazione suoni: Studio 16 Sound Group – Mix: Jean-Pierre LAFORCE) Dogman (Presa diretta: Maricetta LOMBARDO – Microfonista: Alessandro MOLAIOLI – Montaggio: Davide FAVARGIOTTI – Creazione suoni: Mauro EUSEPI, Mirko PERRI – Mix: Michele MAZZUCCO)

Lazzaro felice (Presa diretta: Christophe GIOVANNONI – Microfonista: Julien D'ESPOSITO – Montaggio: Marta BILLINGSLEY – Mix: François MUSY) Loro (Presa diretta: Emanuele CECERE – Microfonista: Francesco SABEZ, Paolo TESTA – Montaggio: Silvia MORAES, Alessandro FELETTI, Alessandro QUAGLIO – Creazione suoni: Mirko PERRI, Mauro EUSEPI – Mix: Marco SAITTA)

MIGLIORI EFFETTI VISIVI

Sara PAESANI, Rodolfo MIGLIARI per Capri-Revolution

Rodolfo MIGLIARI per Dogman Victor PEREZ per Il ragazzo invisibile - Seconda generazione

Rodolfo MIGLIARI, Monica GALANTUCCI per La befana vien di notte

Simone COCO, James WOODS per Loro

Giuseppe SQUILLACI per Michelangelo - Infinito

MIGLIOR DOCUMENTARIO

Arrivederci Saigon di Wilma LABATE

Friedkin Uncut di Francesco ZIPPEL

L'arte viva di Julian Schnabel di Pappi CORSICATO

La strada dei Samouni di Stefano SAVONA Santiago,

Italia di Nanni MORETTI