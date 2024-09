"Sono recentemente diventato padre di una nuova bambina, nata al di fuori del mio matrimonio", comincia così il post condiviso da Grohl sui social: "Ho intenzione di essere un genitore amorevole e solidale per lei", ha dichiarato il frontman dei Foo Fighters, che tuttavia ha voluto sottolineare il suo rammarico per questa nuova paternità extraconiugale e per il dispiacere arrecato alla sua famiglia: "Sto facendo tutto il possibile per riconquistare la loro fiducia e guadagnarmi il loro perdono" e ha poi concluso con un ringraziamento ai fan: "Siamo grati per la vostra comprensione nei confronti di tutti i bambini coinvolti mentre andiamo avanti insieme".