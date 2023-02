Addio a Dario Penne, voce italiana di Anthony Hopkins e Michael Caine

E' morto Dario Penne , celebre soprattutto per aver prestato la voce ad Anthony Hopkins e Michael Caine. Il 17 febbraio avrebbe festeggiato 85 anni. Nel corso della sua carriera ha spaziato tra i nomi più importanti del firmamento cinematografico, passando anche dalla voce di Doc Brown nel secondo e terzo capitolo di "Ritorno al futuro" a quella di Bender in "Futurama".

Anthony Hopkins Triestino classe 1938, Dario Penne doppiò per la prima volta Anthony Hopkins nel 1990 in "Ore disperate". da allora è semrpe stato la sua voce italiana, contribuendo a rendere iconico in Italia "Il silenzio degli innocenti", fino all'ultima apparizione in ordine di tempo in "The Son". “L’ho doppiato quasi 40 volte”, aveva raccontato Penne in una video intervista a Il Mondo dei doppiatori, rivelando anche un aneddoto legato all'attore premio Oscar: "Il silenzio degli innocenti fu difficile da fare ma appagante. Poi Hopkins l’ho conosciuto a Roma alla prima di Surviving Picasso. La mattina dopo mi telefonò e mi fece una quantità di complimenti su come l’avevo doppiato che mi fece piangere".

Gli altri attori doppiati Penne è riconosciuto grazie alla sua intensa e prolifica carriera nel mondo dello spettacolo. La sua voce inconfondibile si adattava ai personaggi di grande carisma di attori come Michael Caine (nella trilogia del Cavaliere Oscuro), Gary Oldman, Donald Sutherland, Tommy Lee Jones (da "Men in Black" a "Il fuggitivo"), Ben Kingsley, Iam Holm, Christopher Walken, John Lithgow. Penne ha lavorato anche come attore, prendendo parte ad alcuni film e fiction: lo sceneggiato Rai anni 60 "I promessi sposi", "Distretto di polizia", "Ris" e "Don Matteo".

Tra Star War e Star Trek In Star Wars aveva prestato la voce a Lando Calrissian nella prima apparizione del personaggio in "Episodio V: L’Impero Colpisce Ancora". Sempre nel mondo della fantascienza, può vantare anche doppiaggi nell'iconico franchise di Star Trekdando la sua voce a Khan in "Star Trek II - L’ira di Khan" e a un romulano in "Star Trek - La nemesi".