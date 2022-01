Addio a Renato Cecchetto, attore e doppiatore da "Amici Miei Atto II" a "Shrek"

Da video

E' morto a 70 anni Renato Cecchetto. Attore e doppiatore popolarissimo, ha interpretato nella sua carriera quasi 40 film come caratterista, da "Amici Miei Atto II" a "Fracchia la belva umana", da "Fantozzi alla riscossa" a "Parenti serpenti". Nel doppiaggio si era specializzato nei film di animazione: sua la voce di Shrek come quella di molti personaggi di film Disney Pixar, come il porcellino Hamm in "Toy Story" o del trasportatore Mack in "Cars - Motori ruggenti". Recentemente Cecchetto aveva avuto un incidente in motorino a Roma.