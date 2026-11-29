Dietro il nome Danny EVIZA si nasconde Emanuele D'Onofrio, dj e produttore originario di Roma che coltiva la passione per la musica elettronica fin dall'infanzia. Le sue prime influenze arrivano soprattutto dall'ascolto dei dischi degli anni Ottanta e dalla collezione di vinili del padre, ricca di sonorità funk, dance, urban e fusion. Un patrimonio musicale che ha contribuito a formare il suo gusto e ad alimentare la curiosità verso generi e linguaggi differenti. Nel 2010 inizia a dedicarsi concretamente alla produzione musicale e allo studio della composizione. Nel corso degli anni amplia le proprie competenze lavorando anche alla realizzazione di colonne sonore destinate alla pubblicità e alla televisione. Un'esperienza che gli permette di sviluppare una particolare attenzione per le atmosfere, le strutture sonore e il rapporto tra musica ed emozioni.