Danny EVIZA pubblica "Breaking My Heart": il nuovo singolo tra UK garage ed elettronica
Il producer e dj romano, all'anagrafe Emanuele D'Onofrio, torna con un nuovo progetto realizzato insieme al cantante imallrytonfermando la vocazione internazionale dell'artista
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Danny EVIZA presenta il nuovo singolo "Breaking My Heart", dove atmosfere della UK garage britannica si intrecciano con un'elettronica contemporanea, dando vita a una traccia pensata per il dancefloor, ma con una dimensione emotiva e suggestiva. Il progetto del dj e producer romano, conosciuto anche come Emanuele D'Onofrio, nasce dall'incontro con la voce di imallryt, nome d'arte del cantante James David Oliver, e rappresenta un'ulteriore evoluzione nella ricerca sonora del produttore.
Sound tra groove e malinconia
Il titolo "Breaking My Heart" richiama immediatamente una dimensione sentimentale, ma è soprattutto attraverso la costruzione musicale che il singolo sviluppa la propria identità. Bassi avvolgenti, ritmiche sincopate e percussioni incisive costituiscono la struttura portante della produzione, mentre le melodie e le atmosfere più morbide aggiungono profondità all'ascolto. Danny EVIZA lavora in particolare sulla qualità delle sonorità e sulla cura degli arrangiamenti, cercando un equilibrio tra energia e introspezione. Una caratteristica che emerge anche in questa nuova uscita, dove l'impronta tipica della garage britannica viene reinterpretata attraverso una sensibilità produttiva personale.
Chi è Danny EVIZA?
Dietro il nome Danny EVIZA si nasconde Emanuele D'Onofrio, dj e produttore originario di Roma che coltiva la passione per la musica elettronica fin dall'infanzia. Le sue prime influenze arrivano soprattutto dall'ascolto dei dischi degli anni Ottanta e dalla collezione di vinili del padre, ricca di sonorità funk, dance, urban e fusion. Un patrimonio musicale che ha contribuito a formare il suo gusto e ad alimentare la curiosità verso generi e linguaggi differenti. Nel 2010 inizia a dedicarsi concretamente alla produzione musicale e allo studio della composizione. Nel corso degli anni amplia le proprie competenze lavorando anche alla realizzazione di colonne sonore destinate alla pubblicità e alla televisione. Un'esperienza che gli permette di sviluppare una particolare attenzione per le atmosfere, le strutture sonore e il rapporto tra musica ed emozioni.
L'evoluzione del suo stile
Il percorso discografico di Danny EVIZA ha iniziato a prendere forma attraverso le prime pubblicazioni tra il 2023 e il 2024, con brani come Lost, realizzato insieme a Ruben Arthur, e Gone, in collaborazione con Jetason. La sua ricerca si è progressivamente orientata verso sonorità deep house, chill house e UK garage, mantenendo come elementi distintivi le ritmiche avvolgenti, i bassi caldi e le linee vocali capaci di aggiungere una dimensione emotiva alle produzioni.
Un progetto sempre più internazionale
Il nuovo singolo rappresenta un altro tassello nella crescita artistica di Danny EVIZA, che punta a costruire un'identità riconoscibile all'interno di un panorama musicale elettronico in continua trasformazione. La volontà è quella di superare le formule più convenzionali della musica da club, sperimentando soluzioni capaci di unire immediatezza ritmica e ricerca sonora.