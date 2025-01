Anche perché tu non hai esordito come comico...

All'inizio non era il mio obiettivo, non mi guardavo tutti i video dei comici sognando di diventarlo anche io. Ho frequentato lo Stabile di Genova e mi ero trasferito a Roma per fare l'attore. In un periodo in cui non lavoravo mi sono presentato a un laboratorio comico di Zelig, convinto che fosse una sessione di esercizi teatrali. Ho quindi preparato un provino, ma quando ho capito che era tutt'altro non mi sono tirato indietro. E' stata la mia coinquilina a convincermi a tornare e mi hanno preso. Ho scoperto così che mi piaceva portare sul palco delle cose scritte da me, anziché interpretarle e da lì poi è partito tutto.