È stata diffusa sui social una foto che ritrae Daniel Radcliffe, storico interprete di Harry Potter, seduto sul divano di casa che guarda il primo capitolo della saga - Harry Potter e la Pietra Filosofale - con il figlio, ignaro della presenza del padre sullo schermo. La foto, diffusa su Instagram da un profilo dedicato all'attore 33enne, ha diviso i fan tra chi sostiene che si tratti di un'immagine generata con l'intelligenza artificiale e chi invece sposta il focus sull'eredità culturale che passa di padre in figlio.
La tesi di chi pensa sia una foto vera
Tra le argomentazioni di chi sostiene sia un autentico momento in famiglia, c'è una recente intervista che Radcliffe ha rilasciato a un podcast, in cui l'attore ha parlato del rapporto tra il figlio e la saga di Harry Potter. Secondo alcuni, la foto potrebbe averla scattata Erin Darke, moglie dell'attore, per poi inviarla ad amici e infine essere stata pubblicata in vie non ufficiali sui social.
Il secondo punto a favore di questa tesi riguarderebbe i vestiti indossati da Radcliffe. Sul web circola una vecchia foto in cui l'attore indossa abiti uguali a quelli dello scatto in questione. Una coincidenza che, per alcuni, dimostrerebbe l'autenticità della foto.
Chi dice che è opera dell'IA
Nonostante molti fan sperino in un fatto reale, c'è anche chi allerta sulla questione intelligenza artificiale generativa. Il primo campanello d'allarme risiederebbe nella fonte della foto, dato che Daniel Radcliffe non ha profili social ufficiali attivi. L'immagine virale è stata, infatti, diffusa da un account di una fanbase, quindi da una fonte indiretta.
Durante l'intervista sopra citata, Radcliffe avrebbe poi dichiarato in merito alla serie tv reboot che "guardarla con tuo padre accanto sarebbe meno 'cool'". Un'affermazione che cozza con quello che è ritratto nella foto. Su Reddit, alcuni utenti si sono anche accorti dell'esistenza di più versioni della stessa foto, in cui l'espressione dell'attore cambia per ognuna e appaiono strane distorsioni. Nell'era dell'intelligenza artificiale è sempre meglio, quindi, farsi domande in più.