Durante l'intervista sopra citata, Radcliffe avrebbe poi dichiarato in merito alla serie tv reboot che "guardarla con tuo padre accanto sarebbe meno 'cool'". Un'affermazione che cozza con quello che è ritratto nella foto. Su Reddit, alcuni utenti si sono anche accorti dell'esistenza di più versioni della stessa foto, in cui l'espressione dell'attore cambia per ognuna e appaiono strane distorsioni. Nell'era dell'intelligenza artificiale è sempre meglio, quindi, farsi domande in più.