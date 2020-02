Daniel Craig: "Non mi hanno permesso di guidare la mia Aston Martin perché era troppo pericoloso..."

Al volante della iconica Aston Martin DB5 ma solo nelle scene... tranquille. Daniel Craig ha svelato a Top Gear Magazine che, con suo rammarico, durante le riprese di "No Time to Die", l'ultimo (in ordine cronologico) capitolo della saga legata all'agente 007 James Bond in uscita il prossimo aprile in Italia, non gli è stato permesso di guidare la sua sciccosa macchina e recitare allo stesso tempo, in tutte le scene di inseguimento ad alta velocità: troppo pericoloso. A farlo per lui il suo stuntdriver Mark Higgins.