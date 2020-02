Coronavirus cancella in Cina la prima e il tour di "No Time to Die"

Il 25esimo film di James Bond per la prima volta nella storia non avrà una première cinese. I timori per l’epidemia di Coronavirus sono reali così la produzione di "No Time to Die" ha deciso di cancellare la presentazione a Pechino e il tour in altre città cinesi. Non solo. "The Sunday Times" annuncia che in Cina sono stati chiusi 70 mila cinema.